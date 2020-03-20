وزير عراقي يتهكم على الكتل الشيعية ويخصص “هدية ثمينة” لمن يجيب على سؤال

2020/03/20 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تهكم بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان في الحكومة العراقية على شروط وضعتها كتل سياسية الشيعية خاصة لمرشح رئاسة الوزراء، وقال إنه “يخصص هدية ثمينة” لمن يجد مرشحاً بتلك المواصفات سؤال ….pic.twitter.com/Qkz1TN6bn6 — بنكين ريكاني Bangen Rekani (@BangenRe) March 19, 2020

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