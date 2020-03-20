صحة الديوانية تعيد بالقوة مصاب بكورونا هرب من حجره الصحي

2020/03/20 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت مديرية الصحة في محافظة الديوانية بالعراق، اليوم الجمعة، هروب مشتبه في إصابته بفيروس كورونا من مستشفى الشامية.وقالت المديرية في بيان إن "أحد المرضى راجع المستشفى لشعوره بأعراض الأنفلونزا من خلال الأسئلة تبين للطبيب أن الشخص كان في قم قبل 16 يوما فقام الطبيب بأخذ المسحات اللازمة".وأضاف البيان أنه "في غفلة هرب المريض مما اضطرنا لتبليغ القوات الأمنية وإعادته للمستشفى".كانت وزارة الصحة أكدت التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة، كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية إجراءات مشددة حيث أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الاثنين الماضي، تعليق كافة الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

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