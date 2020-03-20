زاهر بولس - الحَجر في سفينة نوح (مسرحيّة)

2020/03/20 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زاهر_بولس الحَجر فيسفينة نوح(كورونا) مسرحيّة قصيرة من فصل واحدمأساة تأليف: زاهر بولس شخصيّات المسرحيّة: ليلى: فتاة جميلة نحو الاربعين من عمرها ورد: زوج ليلى نحو الستّين من عمره سامر: عشيق ليلى، من أبناء جيلها، وسيم جدًا، تدعوه ليلى بقيس رجل أمن بلباس وقائي من الوباء: مسؤول عن حجر مرضى الوباء......

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