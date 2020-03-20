كاظم الحناوي - هل سيتوقف الاحتفال بالنوروز وفرح الإنسان بالربيع هذا العام؟

2020/03/20 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي تلعب المناطق الخضراء دورا هاما في حياتنا ، وذلك من خلال دخولها في تصميم المدن وكافة المواقع التي نتعامل معها بشكل يومي لذلك فإن تجميل وتزيين هذه الأماكن ، هو في الواقع لمسة من الجمال والبهجة .والأشجار في ذاتها ماهي إلا كيان معماري متكامل له شكله وهيئته ، يستمتع الانسان من المنظر الجميل واللون الأخضر الزاهي والتي تقوم بكسر حدة الخطوط الجامدة فينتهى خط البصر عند هذه المجموعة الشجرية......

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