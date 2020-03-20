الزرفي يواصل لقاءاته الخارجية ويؤكد للسفير الكويتي: استقرار العراق في صالح الدول المجاورة

2020/03/20 | 14:17 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة، أن استقرار العراق يصب في صالح الدول المجاورة والصديقة.

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