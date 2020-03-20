2020/03/20 | 14:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1237 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد إلى 1433 حالة وفاة و19 ألفاً و644 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 6745.

كما أفاد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في وقت سابق بأن شخصا واحدا يموت كل عشر دقائق في البلاد بسبب الفيروس.

وغرد جهانبور عبر حسابه في "تويتر" قائلا "يموت شخص واحد كل 10 دقائق في إيران بسبب فيروس كورونا، ويصاب نحو 50 شخصا بالفيروس في كل ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجيل 1237 إصابة جديدة و149 حالة وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجيل 1237 إصابة جديدة و149 حالة وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).