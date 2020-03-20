2020/03/20 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يستغل نجم الكرة الارجنتينية ونادي برشلونة الاسباني بكرة القدم، ليونيل ميسي وقته في الترويج لحملات الوقاية من وباء كورونا الذي يضرب العالم.وبدأ ميسي بنشر فيديوهات تروج لحث الناس على البقاء في منازلهم اثناء اجراءات العزل الصحي التي تحاول اثنائها السلطات تطويق انتشار كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يروج لـ”ابقى في المنزل” ويطلق تحدي “ورق الحمام”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يروج لـ”ابقى في المنزل” ويطلق تحدي “ورق الحمام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).