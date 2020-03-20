السفير الكويتي يؤكد للزرفي دعم بلاده لجهود استقرار العراق وتقدمه وازدهاره

2020/03/20 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اجرى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة، محادثات مع سفير دولة الكويت سالم الزمانان.وأكد الزرفي خلال اللقاء على أهمية أن يلتحق العراق بمكانته في محيطه العربي والإقليمي، مبينا أن استقرار العراق يصب في صالح جميع الدول المجاورة والصديقة.من جهته نقل السفير الزمانان تبريكات وتحيات أمير دولة الكويت للزرفي بمناسبة تكليفه بتشكيل […]

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