الاسهم الاوروبية ترتفع في الجلسة الثانية على التوالي

2020/03/20 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في الجلسة الثانية على التوالي إذ أغرت موجة من التحفيز المالي والنقدي المستثمرين بالشراء مجددا بأسواق الأسهم بعد أيام من عمليات بيع بفعل مؤشرات على أن العالم يتجه صوب ركود كبير مدفوع بتفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4.9% ويتجه صوب محو خسائر الأسبوع بالكامل.

وقفزت أسهم السفر والترفيه 7.6% في تحرك مفاجئ، لتقود المكاسب بين القطاعات الفرعية الأوروبية، بينما أضافت شركات الطاقة 7.3% على خلفية تعافي أسعار النفط.

وقفزت أسهم البنوك 4.2% من أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود بعد أن انضم البنك المركزي في بريطانيا إلى نظرائه في أوروبا في تعليق اختبارات التحمل لعام 2020.

لكن المؤشر ستوكس 600 بصدد تسجيل أسوأ أداء في شهر منذ أكتوبر تشرين الأول 1987 إذ يجبر فيروس كورونا السريع الانتشار العديد من الدول في التكتل لفرض حالة عزل.

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