هونغ كونغ تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/20 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إنها سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي من الإصابات في يوم واحد.

وبذلك يصل مجموع الحالات المؤكدة في المركز المالي العالمي إلى 256حالة.

وقالت الحكومة، إن 36 من الحالات الجديدة عائدة من الخارج.

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