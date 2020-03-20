نص بيان عبد المهدي بشأن تشديد إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات والمسيرات

2020/03/20 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الجمعة (20 آذار 2020)، بياناً بشأن تشديد إجراءات فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات، ومنع التجمعات والمسيرات.

وقال عبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني رقم 55 لسنة 2020 تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع".

وأضاف، تطبيقاً لما جاء في توصياتها التي صادقنا عليها بفرض حظر تجوال شامل ، ومن خلال مراقبة الخروقات التي حصلت مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة ، قررنا ما يلي:

1.الالتزام التام بحظر التجوال المعلن في بغداد وعدد من المحافظات ، وعلى قواتنا الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية ، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة.

2.يتم فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر.

3.



يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني (55) والقرارات ذات الصلة ، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان.

4.على جميع أجهزة الدولة والمواطنين الالتزام التام بالقرارات الصادرة ، وتوصيات خلية الأزمة الصحية ، والنصائح الطبية الرسمية ، حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء ، والوصول إلى بر الأمان.

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة (20 آذار 2020)، بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة، إضافة الى عدم السماح بالتجمعات والمسيرات خلال فترة حظر التجوال.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن عبد المهدي،

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة (20 آذار 2020)، بفرض غرامات مالية على المخالفين لقرار حظر التجوال وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن عبد المهدي، قوله، إن "خلية الأزم

بغداد اليوم- بغداد

أكدر رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الجمعة (20 آذار 2020)، أن استقرار العراق يصب في صالح الدول المجاورة والصديقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الزرفي استقبل سفير دولة ال

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