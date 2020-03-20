عبد المهدي: يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات خلال الحظر

2020/03/20 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة (20 آذار 2020)، بمنع توافد الزوار إلى المدن...





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