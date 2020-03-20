تحالف القوى يدعو لمنع منتسبي القوات الأمنية من التجوال بين المحافظات

2020/03/20 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه تحالف القوى العراقية، رسالة الى رئيس الوزراء، وخلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

ودعا رئيس كتلة تحالف القوى النيابية فلاح زيدان، رئيس الوزراء الى إعلان حالة الإنذار “ج” للجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبقية الأجهزة الأمنية ولمدة ثلاثين يوما، الى جانب منع النزول والالتحاق والتجوال بين المحافظات، عازيا ذلك الى أن الكثير من المنتسبين ينتقلون بين المحافظات، وهذا التجوال يساعد على نقل العدوى بصوره سريعة ويساعد في تفاقم الأزمة في البلاد.

وأضاف، أن الواقع الصحي قد يقود البلد الى ما لا يحمد عقباه، مبينا أن هذا القرار لا يصدر الا من القائد العام للقوات المسلحة وهي من صلاحيته حصراً.

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