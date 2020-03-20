الاحصائيات الرسمية تؤكد شفاء نحو 88% من المصابين بكورونا في الصين

2020/03/20 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الجهات الصحية في الصين، إحصاءات مطمئنة تشير الى شفاء أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، أن آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية، كشفت عن شفاء سبعة وثمانين وتسعة أعشار بالمئة من مجمل المصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد، مبينة ان عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى مئتين واثنين وثمانين مصابا فقط، إضافة الى عدم تسجيل أية إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، باستثناء تسع وثلاثين حالة جميعها لقادمين من خارج البلاد.

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