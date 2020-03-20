​ بدون استثناءات ..ازمة البصرة توجه بمنع التجول في شوارع المحافظة

2020/03/20 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة وجه رئيس لجنة خلية الازمة في البصرة المحافظ اسعد العيداني نداء الى الاجهزة الامنية بتطبيق حظر التجوال في شوراع المحافظة.وأكد المحافظ عبر تسجيل صوتي : على القوات الامنية بغلق الشوارع ومحطات الوقود عند الساعة الخامسة مساء ومنع اية مركبة من التجوال." لافتا الى ان القوات الامنية هي الحاكمة في الشوارع وتقرر من يحق له العبور ولا وجود لاية استثناءات لاية جهة حكومية ما عدا الكوادر الصحية والحالات الطارئة فقط.

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