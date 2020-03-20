الصحة تنشر ايجازها اليومي بشأن

2020/03/20 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/شرت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، ايجازھا اليومي بشأن مواجھة فيروس كورونا، داعية المراجع والوجھاء والمنظمات للتدخل "العاجل" وإيقاف اقامة التجمعات والزيارات الدينية والمجتمعية.وقالت الوزارة في بيان ، "حرصا من وزارتنا على الاستمرار في سياسة الشفافية والتواصل الدائم مع الرأي العام العراقي لاطلاعه على اخر المستجدات الخاصة بالتقييم المستمر لتطبيق التوصيات الصادرة عن وزارتنا و لجنة الامر الديواني 55 لعام 2020 في فرض حظر التجوال الشامل لمكافحة وباء كورونا المستجد الخطير.نوجز ما يلي لأبناء شعبنا العزيز:1 -ھناك جھد اعلامي و تثقيفي متصاعد من قبل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتبصير بالوباءوالمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن وزارتنا و لجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020.2 -تتواصل الجھود النبيلة و الجبارة لملاكتنا الطبية والصحية والادارية والھندسية التي تقوم بالعمل في ايام الحظر لتقديمالخدمات الصحية في مؤسساتنا كافة.3 -نثمن جھود القوات الامنية بكافة صنوفھا في تنفيذ مھامھا الكبيرة والتزاماتھا في فرض حظر التجوال الشامل في بغدادوالمحافظات.ونناشد المواطنين الكرام الالتزام بالتعليمات الصادرة في تطبيق حظر التجوال وعدم خرقه لأي سبب كان لمنع تفشي ھذاالوباء القاتل.4 -تستمر الفرق الصحية والخدمية في خطتھا لزيارة المناطق الموبوءة لفحص المواطنين وتعفير المناطق.5 -ھناك تنسيق عالي وتواصل مستمر بين السادة في لجنة الصحة والبيئة النيابية لدعم جھود الوزارة وخلية الازمة في تجاوزالمحنة الحالية ونشيد بھذا التعاون المھم ونطالب بدعمھم المتواصل لما فيه خدمة ابناء شعبنا العزيز6 -نناشد المراجع الكرام ورؤساء النقابات المھنية وشيوخ ووجھاء العشائر والنخب الثقافية والاكاديمية والفنية والاجتماعيةومنظمات المجتمع المدني الى التدخل العاجل بإيقاف اقامة التجمعات والزيارات الدينية والمجتمعية ومساندة جھود وزارةالصحة والبيئة في الحد من انتشار ھذا الوباء من خلال نشر التوعية ودعوة المواطنين كافة الى البقاء في منازلھم وعدم التجمعلأي سبب كان.

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