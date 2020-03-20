طبابة الحشد الشعبي تباشر بتعفير مركز مدينة الناصرية

2020/03/20 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت كوادر طبابة الحشد الشعبي بتعفير مركز مدينة الناصرية وتحديدا في شارع الحبوبي والمحال التجارية المحيطة به وكذلك خيم المعتصمين في ساحة الحبوبي ضمن حملة تستمر لثلاثة ايام في خطوة لاسناد وزارة الصحة العراقية للحد من انتشار فايروس كورونا.

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