مدير مستشفى يعلن إصابة 5 أشخاص بكورونا بين جموع الزوار في الكاظمية

2020/03/20 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … أعلن مدير مستشفى ابن الخطيب ببغداد، عن تشخيص خمس اصابات بفيروس كورونا تعود لزوار متجهين للكاظمية.ويتوافد عدد كبير من الزائرين إلى مدينة الكاظمية في بغداد، لزيارة الإمام الكاظم؛ وهو ما أثار استياء الجهات الرسمية بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية.وتوفي 14 شخصا في العراق؛ جراء وباء كورونا المستجد، من بين 192 إصابة […]

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