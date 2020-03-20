عبد المهدي يمنع توافد الزوار للكاظمية والنجف تعتقل وتفرض غرامة مالية

2020/03/20 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة حظر، مشددا على عدم الس...

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