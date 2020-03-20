2020/03/20 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تشكيل خلية أزمة برلمانية لبحث تداعيات انتشار وباء كورونا في العراق.وقال كتاب رسمي حصلت عليه “يس عراق”، “تشكل خلية أزمة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعضوية السيدات والسادة المدرجة اسمائهم”.وتضمنت الوثائق اسماء لجان الصحة والبيئة النيابية ونواب من لجان العلاقات الخارجية والامن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق الحلبوسي يشكل خلية أزمة لمراقبة عمل خلية أزمة وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق الحلبوسي يشكل خلية أزمة لمراقبة عمل خلية أزمة وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).