ايران تعلن حالة الوفاة رقم 1433 وارتفاع الإصابات إلى 19644

2020/03/20 | 14:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1433 والإصابات إلى 19644 إصابة.وأفادت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1237 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد إلى 1433 حالة وفاة و19644 إصابة.كما أشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 6745.

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