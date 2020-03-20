ايلام الفيلية تستحدث طريقة لإبقاء الاهالي بمنازلهم

2020/03/20 | 14:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دشنت محافظة ايلام الفيلية، الجمعة، خدمة توصيل خاصة الى منازل الاهالي لمستلزمات طبية خاصة.وقال المحافظ قاسم سليماني دشتكي، "استحدثنا اليوم موقعا الكترونيا خاصا لخدمة التوصيل للاهالي في المحافظة بخاصة المستلزمات الطبية".واضاف ان الغرض من هذه الخطوة هو لتجنب خروج الاهالي والتجب امام الصيدليات او المراكز الصحية.وقال ان اسعار تلك المواد ستكون وفق التسعيرة الرسمية.

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