عادل عبدالمهدي يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر

2020/03/20 | 14:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الجمعة، بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة حظر، مشددا على عدم السماح بالتجمعات والمسيرات “لأي سبب كان”، داعيا جميع أجهزة الدولة والمواطنين للالتزام التام بتوصيات خلية الأزمة الصحية والنصائح الطبية الرسمية.وقال القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، في بيان تلقته وكالة صدى،

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