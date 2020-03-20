2020/03/20 | 14:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة في مؤتمر صحفي نناشد المراجع الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان خلية الازمة في مؤتمر صحفي تشدد على الالتزام بالحظر الصحي وزارة […]

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