عبدالمهدي يصدر توجهات صارمة ويتوعد بالعقاب ويحذر من توافد الزوار للعتبات

2020/03/20 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اصدر رئيس الحكومة المستقيل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي توجيهات خاصة لتطبيق اجراءات الحظر الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، “أن خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني رقم 55 لسنة 2020 تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم […]

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