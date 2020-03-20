بعد ان وبخته في حينها ..السلطات الصينية تقدم اعتذارها الرسمي لعائلة الطبيب المكتشف لفيروس كورونا

2020/03/20 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قدمت السلطات الصينية، الجمعة، اعتذارها لعائلة الطبيب الصيني الراحل لي وينليانغ، الذي تم توبيخه واتهامه بنشر معلومات كاذبة بشأن انتشار فيروس خطير (كورونا) في ووهان الصينية.

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