عبد المهدي: منع توافد الزائرين للعتبات الدينية ونواجه مخاطر صحية صعبة

2020/03/20 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، قراراً بمنع توافد الزائرين الى العتبات الدينية المقدسة.

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