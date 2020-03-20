2020/03/20 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصافي: استغلال الظروف الصعبة وزيادة الأسعار صفة غير حميدة وعلينا أن تساعد فيما بيننا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصافي: استغلال الظروف الصعبة وزيادة الأسعار صفة غير حميدة وعلينا أن تساعد فيما بيننا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).