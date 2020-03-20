الصافي: علينا تطبيق توجيهات وإرشادات أصحاب الاختصاص بشأن الوقاية من الوباء

2020/03/20 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، الجمعة (20 آذار 2020)، أن استغلال الظروف الصعبة وزيادة الأ...





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