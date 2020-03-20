ممثل المرجعية يدعو المواطنين إلى عدم الاستهانة بفايروس كورونا

2020/03/20 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

دعا ممثل المرجعية، احمد الصافي، الجمعة (20 آذار 2020)، المواطنين إلى عدم الاستهانة بفايروس كورونا، وتطبيق توجيهات وإرشادات أصحاب الاختصاص بشأن الوقاية من الوباء.

يتبع .



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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، الجمعة (20 آذار 2020)، أن استغلال الظروف الصعبة وزيادة الأسعار، تعتبر صفة غير حميدة، فيما أكد على ضرورة التراحم والتساعد فيما بين الجميع.

وقال الصفي خلال كلمة له بشأن انتشار فايروس كورو

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، الحصيلة الاخيرة للمصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان صحفي، إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في إيران بلغت إصابة 19 ألفا و644 شخصا منذ تفشيه في البلاد.

واضاف الب

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