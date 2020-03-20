الصحة تستقبل وزير الداخلية لبحث قرارات خلية الازمة وحظر التجوال

2020/03/20 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وزارة الصحة اليوم الجمعة، فيما استقبله وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي.وقالت الداخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الزياة تأتي في إطار توحيد الجهود لمواجهة فايروس كورونا”.وأضافت، أن “الياسري شدد على أن وزارته ستستمر بدعم لجنة الأمر الديواني ( ٥٥) وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة […]

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