تشكيل “خلية ازمة نيابية” بشأن فيروس كورونا لمراقبة مثيلتها الحكومية

2020/03/20 | 14:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب، تتضمن تشكيل “خلية ازمة نيابية” مكونة من 24 نائبا بشأن فيروس كورونا، مشيرة الى أن مهمة الخلية مراقبة ومتابعة مثيلتها الحكومية.وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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