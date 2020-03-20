الصافي يدعو المواطنين الى الالتزام بالارشادات والنصائح الطبية

2020/03/20 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، احمد الصافي، اليوم الجمعة، المواطنين إلى عدم الاستهانة بفايروس كورونا، وتطبيق توجيهات وإرشادات أصحاب الاختصاص بشأن الوقاية من الوباء.وقال الصافي في كلمة له، إن "فيروس كورونا تفشى في الدول المتقدمة والأرقام التي نشاهدها مرعبة".وشدد الصافي على ضرورة "تطبيق توجيهات وإرشادات أصحاب الاختصاص بشأن الوقاية من الوباء".وأشار ممثل المرجعية الدينية العليا، إلى أن "استغلال الظروف الصعبة وزيادة الأسعار صفة غير حميدة، وعلينا أن تساعد ونتراحم فيما بيننا".

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