2020/03/20 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح فايروس كورونا وتداعياته أصبح الشغل لأجهزة الاعلام بمختلف صنوفها، حتى قبل الأجهزة الصحية، كل يحاول تسليط الضوء على جانب أو عدة جوانب منها وفقا لمتطلبات معينة تخص ممولي هذه الأجهزة، دولا كانت، شركات أو حتى أفراد، المصالح الاقتصادية على سبيل المثال، أما صحة الانسان وبقاءه حيا، وبالأخص كبار السن منهم، فهي ليست ضمن الأولويات! كما يحدث الآن في إيطاليا واسبانيا حين يُترك كبار السن أمام مصيرهم ليفتك بهم ه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالله صالح - كوكب واحد، بشر واحد ومصير واحد!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالله صالح - كوكب واحد، بشر واحد ومصير واحد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).