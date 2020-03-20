2020/03/20 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لجأ سكان مدينة بندر عباس الايرانية الى قطع الطرق الحدودية مع بلدات ومدن أخرى بالقوة، بعد انتشار وباء كورونا في المدينة، حيث ترزح إيران جميعها تحت وطأة اصابات ووفيات كبيرة.وتناقل نشطاء مقاطع رمي الحجارة على السيارات القادمة الى بندر عباس عبر البلدات الاخرى في محاولة لقطع الطريق بعد تصاعد انتشار وباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوضى في إيران:سكان بندر عباس يشتبكون بالحجارة لقطع الطرق بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوضى في إيران:سكان بندر عباس يشتبكون بالحجارة لقطع الطرق بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).