2020/03/20 | 14:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني رقم 55 لسنة 2020 تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص بيان المستقيل عبد المهدي بشان حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص بيان المستقيل عبد المهدي بشان حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).