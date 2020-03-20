2020/03/20 | 14:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعمل على سحب قواتها من 6 قواعد عسكرية "غير محصنة جيدا" في العراق، على أن يتم نقل تلك القوات إلى قواعد أخرى في أ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمريكية تنسحب من 6 قواعد في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمريكية تنسحب من 6 قواعد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).