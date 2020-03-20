المحلاوي لـ”العهد نيوز”: دخول 30 شاحنة من منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2020/03/20 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الجمعة، ان منفذ القائم الحدودي مع سوريا شهد دخول العشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع في طريقها الى محافظات العراق الاخرى .وقال المحلاوي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “عدد الشاحنات المحملة بالضائع والسلع التي دخلت الى العراق من سوريا عبر منفذ القائم الحدودي غربي الانبار، […]

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