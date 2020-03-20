2020/03/20 | 15:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل المرجعية السيد احمد الصافي: السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأن كلاهما يدافعان عن الوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصافي: السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأن كلاهما يدافعان عن الوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصافي: السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأن كلاهما يدافعان عن الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).