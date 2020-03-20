طبابة الحشد تعفر الجامعة المستنصرية والاقسام الداخلية للحد من انتشار كورونا

2020/03/20 | 15:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة الحشد الشعبي، الجمعة، الجامعة المستنصرية والاقسام الداخلية في بغداد للحد من انتشار كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “كوادر طبابة الحشد شرعت بحملة تعفير وتعقيم شملت الجامعة المستنصرية والاقسام الداخلية وكلية الأدارة والاقتصاد واتحاد المترجمين العراقيين للحد من انتشار فايروس كورونا “.

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