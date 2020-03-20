2020/03/20 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية العليا : وباء كورونا انتشر بشكل كبير في العالم ويجب عدم الاستهانة به هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية العليا : وباء كورونا انتشر بشكل كبير في العالم ويجب عدم الاستهانة به) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية العليا : وباء كورونا انتشر بشكل كبير في العالم ويجب عدم الاستهانة به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).