صحة الإدارة الذاتية: حصلنا على «أدوات» لكشف كورونا في 30 ثانية

2020/03/20 | 15:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية اليوم الجمعة، التوصل إلى «أدوات» تكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال 30 ثانية، متعهدة بتقديمه بشكل مجاني لكافة دول العالم.وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة

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