ملاكات “فرقة العباس القتالية” تكمل تعفير وتطهير أحياء كربلاء المقدسة

2020/03/20 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت ملاكاتُ فرقة العبّاس (عليه السلام) القتاليّة، اليوم الجمعة، تطهير وتعفير مجموعةٍ جديدة من أحياء محافظة كربلاء المقدّسة، يأتي ذلك ضمن مشاركة ملاكات الفرقة في حملة التطهير والتعفير الكبرى التي تشهدها المحافظةُ للوقاية من تفشّي فيروس كورونا، بالتعاون مع مديريّة الدفاع المدنيّ في كربلاء.وقال المكتب الاعلامي للفرقة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنّ “الحملة […]

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