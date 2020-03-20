الأعرجي : على الكتل الرافضة للزرفي أن يكون قرارها وطنيا بغض النظر عن نتيجة التكليف

2020/03/20 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، على اعتراض بعض الكتل الشيعية على تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة المؤقتة.

وقال الأعرجي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن تحجج بعض الكتل الشيعية الرافضة لتكليف الزرفي بعدم حصوله على اجماع البيت الشيعي، يطرح تساؤل وهو، هل حصل اجماعٌ من تلك القوى على رؤساء الوزراء السابقين؟

وأضاف، أن أسباب الرفض ليست سياسية ولم تكن واقعية، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى أن يكون القرار وطنياً ذا صيغة سياسية بغض النظر عن نتيجة التكليف.

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