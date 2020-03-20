2020/03/20 | 15:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل المرجعية السيد احمد الصافي: يجب تطبيق وصايا “اهل الاختصاص” من أجل الحفاظ على أنفسنا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل المرجعية: يجب تطبيق وصايا “اهل الاختصاص” من أجل الحفاظ على أنفسنا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل المرجعية: يجب تطبيق وصايا “اهل الاختصاص” من أجل الحفاظ على أنفسنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).