بالفيديو دعوات قرب “شباك الحسين” لترك الكمامات والتعقيم:الحرم طاهر

2020/03/20 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اظهر مقطع فيديو تجمع العشرات من الزائرين قرب ضريح الامام الحسين في كربلاء، وهم يستمعون الى شخص يدعوهم لعدم ارتداء الكمامات ورش المعقمات الوقائية من انتشار عدوى فيروس وباء كورونا، خلال اداء الزيارات الدينية.ولم يتسن لـ”يس عراق”، معرفة هوية الشخص المتحدث الذي يدعي انه من اهالي محافظة كربلاء.

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