ناشطون يتداولون صورا لمصاب بكورونا بين زوار الامام الكاظم

2020/03/20 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا قالوا انها لاحد المصابين بفيروس كورونا اثناء اداء زيارة الامام الكاظم . يشار الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الى اتمام الزيارة بينما حذرت المرجعية من الاستهانة بتعليمات خلية الازمة بشان مخاطر فيروس كورونا .

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