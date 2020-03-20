العراق على حافةِ كارثةٍ مالية.. خسارةُ “النفط” تُهدد رواتب الموظفين

2020/03/20 | 15:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت يقف #العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية وتعيد تجديد #الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، لا سيما مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام والمشاكل

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