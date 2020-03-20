2020/03/20 | 15:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت مساجد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ابوابها امام قاصديها من المصلين للاسبوع الثاني وذلك ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا التي شهدت امس الخميس حالتي اشتباه بالاصابة.وقال مصدر اعلامي ، في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، إن المساجد طبقت قرارات خلية الازمية في نينوى، مشيرا الى أن اغلاق المساجد مستمر للاسبوع الثاني في مدينة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مساجد الموصل للاسبوع الثاني لمنع تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مساجد الموصل للاسبوع الثاني لمنع تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).