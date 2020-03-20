قائممقام هيت: كل شخص يخرج من بيته بطريقة عشوائية سنحجره 14 يوما

2020/03/20 | 15:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائممقام قضاء هيت بالانبار مهند زبار، الجمعة، ان اي شخص يخرج من بيته بطريقة عشوائية ستقوم السلطات المختصة بحجره 14 يوما.وقال زبار “وصلنا الى مرحلة معينة وهي ان كل شخص يخرج من بيته في قضاء هيت ٧٠كم غرب الرمادي بطريقة عشوائية سيدخل الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما اجباريا”.واضاف زبار أن هذا

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